بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة جورجيا تتضمن دعوة لحضور COP28
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة جورجيا تتضمن دعوة لحضور COP28
مستشفى توام ينجح في إجراء عملية معقدة لمريض في العقد الرابع
مستشفى توام ينجح في إجراء عملية معقدة لمريض في العقد الرابع
طقس الغد.. غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً
طقس الغد.. غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً
مكتب شؤون أسر الشهداء ينظم رحلة الحج لبعض من ذوي الشهداء
مكتب شؤون أسر الشهداء ينظم رحلة الحج لبعض من ذوي الشهداء