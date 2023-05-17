نشكركم على متابعتكم خبر لإغاثة الشعب السوداني.. الإمارات ترسل طائرتين تحملان إمدادات غذائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أرسلت دولة الإمارات طائرتين تحملان على متنيهما 34 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم الشعب السوداني الشقيق.

ووصلت الطائرة الأولى إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 18 طناً من الإمدادات الغذائية، فيما وصلت الطائرة الثانية إلى تشاد حاملة 16 طناً لتقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

وتأتي المساعدات الجديدة في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة في العمل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين، وحرصها على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الضرورية، وذلك انطلاقاً من عمق العلاقات القائمة مع السودان، والتزاماً بمساعدة الدول أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.