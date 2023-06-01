نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس “السعادة والإيجابية” في وزارة الداخلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، الذي انعقد في مبنى الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج مرصد الخدمات الحكومية؛ حيث قدم سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعضو اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عرضاً حول نتائج هذه المنصة التفاعلية التي تشمل أكثر من (1400) خدمة حكومية، وتتلقى أكثر من مليون عملية تقييم بشكل شهري من الجمهور، لتكون بذلك منصة رقمية تستعرض رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم عن مختلف القنوات المتاحة، كالمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز تقديم الخدمة، بجانب إتاحتها آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، وكذلك استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقدم لخدمة ما؛ حيث توفر المعلومات عن الجهة وسهولة الوصول للخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.

وتضمن الاجتماع أيضا بحث عدد من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، وتعزيز الاستعداد والجاهزية، إلى جانب الاطلاع على نتائج أهم المؤشرات والمستهدفات الرئيسة في مسيرة العمل.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في نهاية الاجتماع، فريق عمل المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، التي حظيت موخراً بتأييد دولي بعد عرضها في الدورة (32) للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط.

من ناحية أخرى، اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مركبات طورتها شرطة دبي بأياد إماراتية وتستخدم كدوريات أمنية ” ذاتية القيادة”.

واستمع سموه إلى شرح حول هذه المركبات التي تختص بالنواحي الأمنية، وتستند إلى تقنيات متطورة ومبتكرة ومربوطة بشكل مباشر مع غرفة العمليات، لتعزيز الاستجابة في التعامل مع الأحداث وحالات الطوارىء.

وتتضمن هذه الدوريات فئتين رئيسيتين الأولى دورية كبيرة مصممة للشوارع والطرق الخارجية، والأخرى صغيرة مصممة للأحياء وأماكن الفعاليات، حيث يمكنهما القيام بمهام الدورية التقليدية بالإضافة عدة مهام رئيسية تشمل التعرف على الوجوه، وعلى المطلوبين، وعلى أرقام السيارات المطلوبة، وعلى السلوك الإجرامي، بالإضافة إلى النقل الحي من مكان الحدث إلى غرفة العمليات.

ويمكن توجيه الدوريتين إلى أقرب حادث، وهما تتميزان بوجود “درونز آلي” للأماكن التي تستدعي كاميرا علوية، مما يعزز دور الدوريات في الميدان.