نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 05:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت اليوم السبت، في ندوة الثقافة والعلوم، فعاليات الدورة السابعة من مسابقة “الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم”. بحضور “إبراهيم محمد بوملحه” مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وأولياء أمور المتسابقات.

وتستمر المسابقة التي تشارك فيها حافظات من 60 دولة حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتنقسم المسابقة إلى فترتين، صباحية ومسائية، حيث تشارك في صباحية هذا اليوم متسابقات من مصر وسنغافورة والبحرين وماليزيا والنمسا، وفق “البيان”.



