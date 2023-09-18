نشكركم على متابعتكم خبر الفجيرة مع حمد الشرقي.. 49 عاماً من أجل خير الارض والإنسان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 08:57 صباحاً - متابعة-سوزان حسن

دولة الإمارات تحتفل غداً بالذكرى الـ 49 لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رئاسة حكومة الإمارة، وسنكشف عن تفاصيل هذه الاحتفالية لكل شخص عاش في هذه الإمارة الجميلة أو مر بها على مر السنين.

أصبحت الفجيرة مقصداً للسياح والباحثين عن الجمال، فضلاً عن الاقتصادات الحديثة من جميع أنحاء

لقد آمن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وقت مبكر بأن جوهر البناء والتطور في الحياة قائم على الاستثمار في الإنسان، فدعم حركة الشباب، ومضى يدعم مشاريعهم ويساندهم في تحقيق أحلامهم، مؤكدا على إيمان مطلق بالتطور والتغيير، وعلى محبة الناس ومضيهم خلف قيادته الحكيمة، ومعهم وبهم سار سموّه، وفق خطط اجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة جعلت من الفجيرة مركزا مهما وقبلة لأصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة؛ وليكون الثامن عشر من سبتمبر، في كل عام، يوماً استثنائيا في مسيرة الدولة والإمارة الجميلة التي اتسعت وكسبت قوة ومنعة وازدادت جمالاً بفضل حكمة سموه ورؤيته الثاقبة في قراءة المعطيات العربية والدولية.

وبالعودة إلى ذاكرة الإمارة، وبالتحديد إلى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1948، تاريخ ولادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، سنعثر على الكثير من التفاصيل التي صاغت شخصية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الذي ترعرع في كنف والده ومعلمه الأول، الشيخ الوالد محمد بن حمد الشرقي طيب الله ثراه.



