نشكركم على متابعتكم خبر غدا… سلطان النيادي في أحضان الوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يصل سلطان النيادي إلى أرض دولة الامارات غدا الاثنين بسلام ، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، حقق خلالها إنجازات نوعية و تاريخية ،رسخت اسم دولة الامارات إقليميا و عالميا كأول دولة تنجز أطول مهمة في المحطة الدولية ، والتي استمرت 186 يوم ، أي ما يعادل 4464 ساعة، تضمنت إجراء تجارب علمية رائدة ، تسهم في خدمة البشرية و المجتمع العلمي .



