نشكركم على متابعتكم خبر شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حافظ فريق شباب الأهلي على لقب بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بتغلبه على فريق الوصل 103-91 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي.

وبحسب “وام”، حسم نادي شباب الأهلي أول القاب الموسم المحلي، في البطولة التي انطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري بمشاركة 8 فرق، رافعاً عدد ألقابه في هذه البطولة إلى العدد 10 ، وحصل نادي الوصل على المركز الثاني.



