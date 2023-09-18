نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واجتمع سموه بوزير خارجية أيرلندا “مايكل مارتن”، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان “بختيار سعيدوف”. وبحث معهما عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات. ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.

كما تطرقت المباحثات إلى ملف المناخ، وأهمية استثمار هذه المنصة الأممية لحشد الجهود الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي. لاسيما مع انعقاد قمة الطموح المناخي على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، أصحاب المعالي وزراء الخارجية على استعدادات دولة الإمارات. لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سموه أن “العالم أجمع ينظر إلى COP28 بطموح لا محدود وأمل كبير ورغبة وإرادة مشتركة في تحقيق تأثير ملموس. وتحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي”.

وأشار إلى أن “دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز إلى ترسيخ نهج تعاوني دولي مستدام، يقود إلى نقلة نوعية في ملف المناخ على مختلف الأصعدة”.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على بناء شركات دولية بناءة وإيجابية، ترتكز على الشمولية والعمل متعدد الأطراف. وتقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في المجتمعات.

التقى سموه، “سانتياغو أندريس كافيرو” وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين. وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ووقعا مذكرة التفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.

وفي سياق متصل، بحث سموه خلال لقائه “باربرا ليف”، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



