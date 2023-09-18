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نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” تزيد عدد رحلاتها إلى الرياض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن
زادت شركة “طيران الإمارات” عدد رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية تلبيةً للطلب المتزايد على ذلك خلال عطلة اليوم الوطني للمملكة، وذلك بمعدل 3 رحلات إضافية.
وتنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24 سبتمبر، وستعمل الرحلات الإضافية بطائرات “بوينغ 777” لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.