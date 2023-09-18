نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” تزيد عدد رحلاتها إلى الرياض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زادت شركة “طيران الإمارات” عدد رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية تلبيةً للطلب المتزايد على ذلك خلال عطلة اليوم الوطني للمملكة، وذلك بمعدل 3 رحلات إضافية.

وتنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24 سبتمبر، وستعمل الرحلات الإضافية بطائرات “بوينغ 777” لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.



