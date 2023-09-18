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“طيران الإمارات” تزيد عدد رحلاتها إلى الرياض

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زادت شركة “طيران الإمارات” عدد رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية تلبيةً للطلب المتزايد على ذلك خلال عطلة اليوم الوطني للمملكة، وذلك بمعدل 3 رحلات إضافية.

 

وتنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24 سبتمبر، وستعمل الرحلات الإضافية بطائرات “بوينغ 777” لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.

 



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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