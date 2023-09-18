نشكركم على متابعتكم خبر رسالة تهنئة من رئيس الدولة ونائبيه إلى رئيس تشيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي “غابرييل بوريك فونت”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس التشيلي.







