نشكركم على متابعتكم خبر تحذير من عروض استقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن تلك الإعلانات تتخذ شكل إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت وبمقابل مبالغ مالية بسيطة مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعاملة.

وبحسب “البيان”، حددت الدائرة 3 أسباب لانسياق البعض وراء تلك الإعلانات الوهمية وهي:

-1 قلة وعى الأفراد تجاه كيفية التحقق من رخص مكاتب الاستقدام المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

-2 استغلال المحتال مواسم الطلب والحاجة إلى العمالة المساعدة.

-3 عرض تكلفة استقدام أرخص من المكاتب المرخصة.

كما حددت الدائرة الأضرار الناجمة عن الانسياق وراء الإعلانات الوهمية فيمايلي:

خسارة الأموال.

صعوبة الوصول إلى الجناة.

قد تكون العاملة مخالفة لقانون الإقامة.

وقدمت الدائرة نصائح للوقاية من هذه الظاهرة كمايلي:

1 التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية يمثل دائما الطريق الآمن.

2- التحقق من مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الوزارة الموارد البشرية والتوطين.

3- الاتصال بالرقم 590000 600 للتثبت من مدى موثوقية الجهات المروجة للعمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



