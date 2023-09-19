نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً يخص هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 01:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً صباح اليوم.

ويستبدل المرسوم مسمى “هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف”، ليصبح “دار الوثائق في إمارة الشارقة”.

كما نص المرسوم، وفق ما أوردته وكالة “وام”، على أن يكون ولي عهد الشارقة رئيساً للدار.



