نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي ممثلي منظمات يهودية في نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، في نيويورك. عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث اللقاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها لما فيه الخير لشعوبها.

وأدان سموه، وفق “وام”، التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، بشأن اليهود والمحرقة النازية.

وأوضح أهمية قيم التسامح والأخوة الإنسانية في نهج دولة الإمارات لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة.

ولفت إلى رفض دولة الإمارات خطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز العنصري.



