نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق برنامج “مستكشف ربع قرن” لاستكشاف الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:02 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج مستكشف ربع قرن ضمن مسار العلوم والتكنولوجيا والذي يستمر حتى 12 نوفمبر القادم.

وبحسب “وام”، يصاحب إطلاق البرنامج إيفاد منتسبين من مؤسسة ربع قرن لرحلة استثنائية إلى بولندا لحضور التحدي الأوروبي للجوالات الفضائية حتى يتمكنوا من إثراء معرفتهم والاطلاع على أفضل الممارسات التي ستساهم بشكل كبير في التطوير من البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة ربع قرن والتعزيز من دور منتسبيها في الإشراف على تنفيذ البرامج.

وانطلق الوفد الذي يتكون من أعضاء مؤسسة ربع قرن المتميزين إلى بولندا لحضور التحدي الأوروبي للجوالات الفضائية ويتكون من زكريا آل علي طالب متخصص في مجال هندسة الطيران وعلوم الفضاء وعمران الشامسي طالب متخصص في مجال الفيزياء التطبيقية وعبدالرحيم الهاشمي متخصص في مجال الهندسة الكهربائية حيث يقدم هذا الحدث الدولي فرصة استثنائية لمؤسسة ربع قرن للاطلاع على الممارسات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تهدف المؤسسة من خلال هذه المشاركة إلى اكتساب المعرفة والعمل على تكوين شراكات دولية والاستفادة من أحدث التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا للتطوير من برامجها التدريبية.

ويعد مستكشف ربع قرن برنامجا مخصصا للشباب ضمن الفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق ممن لديهم شغف الاطلاع على التقنيات الحديثة حيث يوفر لهم الفرصة ليتعمقوا في مجال استكشاف الفضاء وسيخضع المشاركون للتدريب الشامل في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد حيث سيكتسبون مهارات التصّور والتصميم والبرمجة لاختبار الجوالات وإعدادها بحيث تكون قادرة على اجتياز وعبور التضاريس والعقبات لتقوم بإنجاز المهام المتعلقة بالفضاء.

وتسعى مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتمكين الجيل القادم ليصبحوا قادة ورواد في مجال العلوم والتكنولوجيا ومع إطلاق برنامج مستكشف ربع قرن ورحلة الوفد إلى التحدي الأوروبي للجوالات الفضائية فإنها بذلك تتخذ خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء جيل واعي قادر ومؤثر قادر على مواجهة تحديات الغد.



