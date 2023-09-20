نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا فريق الإنقاذ في ليبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا فريق إنقاذ تعرض لحادث سير أثناء توجهه من بنغازي إلى درنة في ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.



