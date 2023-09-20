نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يبحث حل الأزمة اليمنية مع وزيري خارجية السعودية وأمريكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير “فيصل بن فرحان بن عبدالله” وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. و”أنتوني بلينكن” وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جهود حل الأزمة اليمنية.

واستعرض الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية. وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.

وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على أهمية التعاون الوثيق. بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” بالجهود التي تقوم بها السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة. مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.



