“أبوظبي للزوارق السريعة” يفوز بمونديال الفورمولا 2

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

هنأ الشيخ “محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان”، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية. صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، وشعب الإمارات. بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2.

وأثنى الشيخ “محمد بن سلطان” على أداء الفريق الإماراتي وتحقيق “راشد القمزي” لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخ الفريق على زورق أبوظبي 35. في مدينة “فيلافيلها” البرتغالية بالمرحلة الأخيرة من البطولة ووصوله للنقطة رقم 75 في صدارة الترتيب العام للبطولة.

وأضاف: “قدم راشد القمزي موسماً مميزاً، واستطاع صعود منصة التتويج في كل جولات البطولة، وسجل نفسه بقوة بطلاً بوصوله للنقطة 75 مقترباً من العلامة الكاملة هذا الموسم. وبكل فخر نشيد بسفراء زوارق وأبطال فريق أبوظبي الذين رفعوا اسم الإمارات وعلمها عالياً في جميع مشاركاتهم”.

ووجه رسالة تشجيع لفريق أبوظبي الذي سيخوض نهاية الأسبوع المقبل أيضاً منافسة جديدة عبر المشاركة في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في إيطاليا. بتواجد “ثاني القمزي وراشد القمزي”، مشيرا إلى ثقته في استمرار مسيرة الإنجازات.

ونجح “راشد القمزي” في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أقيمت في البرتغال مساء أمس الأحد، على زورق أبوظبي 35. بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

وضمن “القمزي” اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة بعد أن وصل للنقطة رقم 55، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام. ليحقق اللقب للموسم الرابع، بعد أعوام 2017، و2019، و2021.



