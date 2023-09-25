نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. القضاء ينهي 61.5% من النزاعات الأسرية ودياً ويحافظ على نسبة الطلاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت دائرة القضاء في أبوظبي، في التسوية الودية لنحو 61.5% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري. والتي بلغ عددها 7 آلاف و743 نزاعاً أسرياً.

كما حافظن الدائرة على النسبة المنخفضة لحالات الطلاق، والتي لم تتجاوز 3 في المئة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد سعادة المستشار “يوسف سعيد العبري”، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات والتوصل إلى التسويات الودية لاسيما في الخلافات الأسرية، للحفاظ على الاستقرار الأسري. وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الهادفة إلى ضمان التماسك والتلاحم المجتمعي، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بناء المجتمع.

وأشار إلى أن المبادرات المبتكرة والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها دائرة القضاء، من خلال برنامج “الصلح خير”، تؤتي ثمارها في رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة. مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.



