نشكركم على متابعتكم خبر هيئة دبي الرقمية تحذر من عمليات اختراق الهواتف عبر “واتساب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حذرت هيئة دبي الرقمية من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق “واتساب”، ومحاولات الاستيلاء على البيانات وطلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي.

وقالت الهيئة في حسابها عبر منصة “إكس”: “زادت في الساعات الأخيرة محاولات اختراق الهواتف، إذ لجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي حيث يطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم ، وقد يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر”.



