نشكركم على متابعتكم خبر سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تزور “حمدان بن محمد الدولية للتصوير” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

زارت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والوفد المرافق لها، المقر الرئيسي لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دبي، حيث كان في استقبالها سعادة علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، وعددٌ من موظفي الأمانة العامة للجائزة، والذين قدّموا لسموها التهاني بمناسبة تعيينها عضواً في مجلس قيادة المركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW) بجانب عددٍ من القادة العالميين البارزين الذين يشكّلون مجلس القيادة رفيع المستوى، منهم جلالة الملكة رانيا العبد الله، والأميرة ماري من الدنمارك.

سعادة الأمين العام للجائزة، اصطحب سموها في جولة للاطلاع على مجموعاتٍ رفيعة المستوى من الأعمال الفوتوغرافية والأعمال الفائزة بالدورات السابقة للجائزة، بجانب تعريفها بقائمة الـمُنجزات الرئيسية للجائزة منذ التأسيس على مختلف الأصعدة الفنية والثقافية ودعم المواهب البصرية. بعد ذلك استمعت سموّها لعرضٍ تقديميّ متخصّص عن مشاريع ومبادرات الجائزة في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، وعددٍ من الممارسات والأنشطة المرتبطة بتعزيز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي. وفي ختام الزيارة، قدَّم سعادة الأمين العام للجائزة لسموّها، درع الجائزة التقديري احتفاءً بزيارتها الكريمة.

سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، قال في تصريحه: سعداء بهذه الزيارة الكريمة والتي تمّ خلاها إقرار بدء العمل المشترك على عددٍ من الفعاليات الداعمة والـمُصاحبة لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، ومنها تنظيم معارض مشتركة ومحاضرات وورش عمل وجولاتٍ فوتوغرافية عبر إمارات الدولة، وغيرها.

وأضاف بن ثالث: ملتزمون في “هيبا” بالنهج التأسيسيّ الراسخ الذي أقرّهُ سموّ وليّ عهد دبي، راعئ الجائزة، حفظه الله، في دعم الأحداث والمؤسسات الوطنية ولعب أدوارٍ رئيسية في الحِراك الفني الثقافي الداعم لتطوير العلاقات الفكرية مع مختلف الثقافات.



