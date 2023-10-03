نشكركم على متابعتكم خبر مجلس الأمن السيبراني يحذر من رسائل مشبوهة عبر واتساب وموقع إكس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذر مجلس الأمن السيبراني من انتشار رسائل مشبوهة عبر “واتساب” والرسائل النصية، وموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات أو طلب النقر على روابط مجهولة.

وطالب المجلس المستخدمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم النقر على أي رابط غير معروف، والتحقق من صحة الرسالة مع المرسلين قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن “أساليب الاحتيال تتضمن استيلاء المخترق على حساب شخص معروف من جهات الاتصال لديك. وإرسال دعوة إليك للانضمام إلى مجموعة على واتساب أو الضغط على رابط مجهول، وتضمين رابط للاختراق داخل الرسالة أو دعوة الانضمام إلى المجموعات”.

ونصح المجلس بـ”تجنب النقر على الروابط المجهولة، والتأكد من هوية المرسل عن طريق التواصل المباشر معه قبل النقر على الروابط. وتحديث جميع التطبيقات ونظام التشغيل بانتظام، واستخدام برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات. وتجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة على واتساب أو المواقع والتطبيقات الأخرى”.



