نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية تشيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:56 مساءً - التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، بنظيره التشيلي “البيرتو فان كلافيرين”، في العاصمة سانتياغو. وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وناقشا مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات. ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها.

وتناولا الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف وزير خارجية تشيلي على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28”. خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” آل نهيان” أن “دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا الجنوبية الصديقة. واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات”.

من جهته، رحب “كلافيرين” بزيارة سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” والوفد المرافق ، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.



