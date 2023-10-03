نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السويد لدى الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة في ديوان عام الوزارة.

وبحسب “وام”، تمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير مملكة السويد الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.



