نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية حمد علي المحمود وتعيينه رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة حمد علي عبدالله المحمود إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.



