نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائماً جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53والمد الثاني عند الساعة 05:23 الجزر الأول عند الساعة 09:23والجزر الثاني عند الساعة 22:51.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 25 70 25

دبي 38 29 70 30

الشارقة 39 25 75 25

عجمان 37 29 90 35

أم القيوين 37 23 85 30

رأس الخيمة 37 22 75 25

الفجيرة 37 28 70 50

العـين 42 26 70 20

ليوا 41 24 75 25

الرويس 38 25 75 30

السلع 38 27 80 25

دلـمـا 36 29 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 75 35

أبو موسى 35 30 75 35



