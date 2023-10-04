نشكركم على متابعتكم خبر “قضاء أبوظبي” تحذر من إعلانات مضللة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور، من إعلانات مضللة لبيع تذاكر الفعاليات بأسعار مخفضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الدائرة فيديو توضيحياً تحذر فيه الجمهور من الانسياق وراء بعض الإعلانات المريبة الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. لبيع تذاكر الفعاليات بأسعار مخفضة، موضحة أن هذه المتاجر تختفي تماماً بعد إجراء بعض المبايعات.

وحذرت الدائرة من تعبئة المعلومات الشخصية أو المصرفية في هذه المتاجر. وفي حال وقوع المستخدم ضحية للاحتيال، فعليه التواصل مباشرة مع الجهة المختصة على الرقم: 8002626.



