نشكركم على متابعتكم خبر دائرة البلديات أبوظبي تؤكِّد مواصلة تحقيقاتها بشأن واقعة القطط التي وُجِدَت ملقاة في الصحراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 07:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

أكدت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي أنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

وأشارت الدائرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.

وأضافت دائرة البلديات والنقل أنها تقدر مشاعر الجمهور والناشطين وتثمّن دور المتطوعين في التفاعل مع هذا الحادث المؤسف، وتدعوهم إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.

وتُهيب الدائرة بالجمهور الإبلاغ عن أيِّ إساءة أو إهمال يُعرِّض الحيوانات إلى الخطر، عن طريق التواصل عبر 800555.



