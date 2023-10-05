رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة .. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ بالسفراء الجدد .. معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير على الجميع .. مؤكداً أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم، انطلاقا من حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من .. الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ولوسي بيرغر سفيرة الاتحاد الأوروبي وجابريت بوتساني سفير انتيغوا وباربودا ودانا جولدفينشا سفيرة جمهورية لاتفيا وأولاف ميكلابست سفير مملكة النرويج وميروبي كريستوفي سفيرة جمهورية قبرص، وجوزيف كوتسكي سفير الجمهورية التشيكية، وريدي كورتيزي سفير جمهورية البانيا، وطوني جودي سفير جزر الباهامس، وتيج بهادور سفير نيبال، وكاروي باناش سفير المجر.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وتمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المراسم .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.



