منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية في كوبا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. معالي ريكاردو كابريساس نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمارات في جمهورية كوبا.

وبحسب “وام”، بحث سموه ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية خلال اللقاء، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وكوبا وفرص تعزيزه وتطوير آفاقه في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة، والتي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما الصديقين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تبادل سموه ونائب رئيس الوزراء الكوبي، وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء ـ الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي ــ معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

كما حضره الوفد المرافق للضيف الذي يضم كلاً من .. معالي خوان كارلوس غارسيا وزير السياحة وسعادة ديبورا ريفاس سافيدرا نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وسعادة نوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات وكارلوس ميغيل هيرنانديز مدير عام الشؤون الثنائية في وزارة خارجية كوبا.



