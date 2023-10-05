نشكركم على متابعتكم خبر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقودا لضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة في العثور على (181) مفقودا نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق أكثر تضرراً .

وساهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام؛ ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) .

ويُعد فريق DVI الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، ويضم الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم دولة ليبيا، وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، وللتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار “دانيال”.



