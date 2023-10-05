نشكركم على متابعتكم خبر “موارد الشارقة” تنفذ برنامجا توعويا للعاملين في مجالي أمن وتقنية المعلومات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتنسيق مع دائرة الحكومة الإلكترونية ورشة أمن العمليات في سياق عصر المعلومات التي تعقد بمقر مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وتستهدف العاملين في مجالي أمن المعلومات وتقنية المعلومات.

وبحسب “وام”، يستمر البرنامج حتى نهاية أكتوبر الحالي، ويندرج تحت منظومة الدائرة الدائمة لبرامج التدريب المصممة وفق طلب الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة ضمن احتياجاتها المدروسة في التدريب.

ويأتي تنظيمه تنفيذاً لتوصيات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الحكومة، ورفد أجندة التدريب الخاصة بالموظفين ببرامج الأمن الرقمي؛ سعياً لإثراء قطاع العمل الحكومي بالوعي والمعرفة التامة للتعامل الحرفي مع عامل الحماية والأمن المعلوماتي الذي يجسد أهمية عليا ضمن متطلبات العصر الرقمي الحالي.

وتعقد ورش البرنامج بنظام العمل التدريبي ضمن مجموعات، وتستهدف كل مجموعة نحو 50 موظفاً من العاملين في مجالات أمن وتقنية المعلومات.

ويهدف إلى التعريف بأمن العمليات في سياق عصر المعلومات، مع تسليط الضوء على أمن استخدام الملفات الرقمية شائعة التصنيف كما يسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الموظفين ، وتطوير تصوراتهم حول مشاركة الملفات والمعلومات مع الآخرين في بيئات العمل الرقمية.

وتتناول تدريبات البرنامج طرق الحماية من المخاطر المحتملة، والتركيز على المحتوى خلال التعامل مع المعلومات التي يتم مشاركتها. وأحدث وسائل استخدام ومشاركة المعلومات بطرق آمنة.

وتحرص الدائرة على تنظيم البرامج والورش التي تدعم نظم العمل الرقمية، وترفع الوعي الأمني في مجال الحماية الإلكترونية ، باعتبار عامل الأمن الرقمي أحد أهم تحديات المرحلة الراهنة لبروزه بالتوازي مع النهضة التقنية العالمية.



