نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: في يوم المعلم نشكر ونقدر المعلمين والمعلمات.. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر، والأنبياء معلمون للناس الخير، والقادة معلمون وقدوات لشعوبهم وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي.

ونشر سموه تدوينة في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” : “المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر … الأنبياء معلمون للناس الخير .. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم .. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم .. والأم مدرسة … كلنا معلمون .. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية .. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا ..”