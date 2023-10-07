نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 03:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:49 والجزر الأول عند الساعة 02:39.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 06:03 والجزر الأول عند 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.