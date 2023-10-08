نشكركم على متابعتكم خبر إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:
اختتمت مساء اليوم عملية التصويت عن بعد ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.
وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:
إمارة أبوظبي ..
– سالم حمد سالم بن ركاض العامري
– هلال محمد حمدان هلال الكعبي
– مضحية سالم كديري محمد المنهالي
– حشيمة ياسر علي سعيد العفاري
إمارة دبي ..
– حميد أحمد أحمد محمد الطاير
– أحمد مير هاشم أحمد خوري
– مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية
– آمنة علي سالم علي العديدي
إمارة الشارقة ..
– محمد حسن سليمان علي الظهوري
– وليد علي محمد بن فلاح المنصوري
– عدنان حمد محمد حمد الحمادي
إمارة عجمان..
– ماجد محمد رحمة محمد المزروعي
– عائشة إبراهيم أحمد المري
إمارة الفجيرة..
– الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي
– عائشة خميس علي الظنحاني
إمارة أم القيوين..
– محمد عيسى عبيد الكشف آل علي
– منى راشد عبدالله طحنون آل علي
إمارة رأس الخيمة..
– سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي
– سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي
– سالم راشد علي المفتول آل علي