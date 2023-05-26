ماذا قالت أول وزيرة فى تاريخ الجزائر؟

جدة - نرمين السيد - وأشارت ونيسى إلى أن التحدى الذى يواجه العرب فى الوقت الحاضر يتمثل فى إيجاد آليات فعالة وملائمة لإعادة توحيد الشعوب العربية وتحقيق وحدتها السياسية والاقتصادية.

وأوضحت لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر- أنه فى ظل ما يمر به العالم حاليا من نزاعات واستقطابات، يتعين على الأمة العربية أن تتحد حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها وقضاياها؛ وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت الكاتبة الجزائرية، التى تعد أول كاتبة فى الجزائر باللغة العربية، أن التشرذم السياسى والانشقاق فى الصف العربى يعيقان ربح أى قضية ويعدان بمثابة مضيعة للحقوق.

وثمنت المجاهدة الجزائرية، التى شاركت فى ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسى، جهود الدول العربية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها مصر والجزائر، حيث قدمتا وما زالتا تقدمان الكثير فى سبيل تمكين الشعب الفلسطينى الأبى من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت أول برلمانية منتخبة فى البرلمان الجزائرى، زهور ونيسى، حكومات الدول العربية إلى العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية وتكثيف التبادل التجارى والاقتصادى العربي-العربى حتى تتمكن الشعوب العربية من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية والبشرية وتحقيق أمنهم الغذائى.

يذكر أن زهور ونيسى تعد أول كاتبة جزائرية باللغة العربية فى الجزائر، ولديها 20 كتابا، وتعد مجاهدة فى ثورة التحرير الجزائرية ضد المستمعر الفرنسى، كما تعد أول وزيرة تتقلد هذا المنصب فى الجزائر عقب الاستقلال، وكذلك أول برلمانية منتخبة فى البرلمان الجزائرى، وتعمل حاليا كعضو المجلس العلمى لدراسة ما يكتب عن الثورة الجزائرية.

ولدت ونيسى فى مدينة قسنطينة فى شمال شرقى الجزائر عام 1936، وهى شخصية سياسية وكاتبة جزائرية، حصلت على البكالوريوس الجامعى فى الأدب والإنسانية والفلسفة، درست علم الاجتماع قبل أن تعمل فى تدريس الإعلام فى عام 1982.

كما كانت من رائدات العمل السياسى، حيث شاركت فى تأسيس الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات، وتقلدت عدد من المناصب الرفيعة، وتم تعيينها كوزيرة للشؤون الاجتماعية فى حكومة"محمد بن أحمد عبد الغنى فى يناير 1982م، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى منصب وزيرة فى تاريخ الجزائر، ثم وزيرة للحماية الاجتماعية فى حكومة عبد الحميد براهيمى سنة 1984م، فوزيرة للتربية الوطنية فى التعديل الوزارى عام 18 فبراير 1986، كما شغلت أيضا منصب عضو بالمجلس الشعبى الوطنى ( الغرفة الأولى من البرلمان) فى الفترة من 1977 إلى 1982م، ثم تعود إلى الواجهة السياسية كعضو فى مجلس الأمة ( الغرفة الثانية من البرلمان) فى ديسمبر 1997م.