«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أمريكا بتطوير أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف الفريق إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعى والكيميائى والبيولوجى الروسية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطوير أسلحة بيولوجية على أراضى أوكرانيا، وذلك وفقًا لبيانات حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت ذلك، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وحسبما نقلت القناة، قال قائد قوات الدفاع الإشعاعى والكميائى والبيولوجى الروسى، إن أمريكا رغم انتشار وباء إنفلونزا الطيور فيها، فى عام 2003، إلا أنه لم يكن هناك تفشٍ للأمراض التى تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائى فى الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الإفريقية. وأشار كيريلوف، إلى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما فى ذلك أراضى أوكرانيا، كما أن الجيش الأمريكى يدرس نشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضى الوطنية، فى مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. واستشهد الجنرال الروسى البارز، على ذلك بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية فى أكتوبر 2022 عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهى ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة.

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