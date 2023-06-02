العالم اليوم - إنهاء أزمة هلوسة "تشات جي بي تي".. خبراء: لا تنتظروا الكثير

انتم الان تتابعون خبر إنهاء أزمة هلوسة "تشات جي بي تي".. خبراء: لا تنتظروا الكثير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 12:22 مساءً - لا يأمل خبراء في تكنولوجيا المعلومات في الوصول لـ"حل نهائي" لمشكلة "الهلوسة" في برنامج "تشات جي.بي.تي" للذكاء الاصطناعي، وما ينتج عنها من معلومات مضللة وتشوية السمعة، رغم إعلان الشركة المطورة له أنها تعمل على حل المشكلة.

وسعت شركة "أوبن إيه آي" المدعومة من مايكروسوفت، والتي تقف وراء تطبيق "تشات جي.بي.تي" لطمأنة المستخدمين بأنها تعمل على تحسين قدرات حل المشكلات الحسابية في برنامج الدردشة الآلي بهدف الحد من "هلوسة" الذكاء الاصطناعي.

وحسب ما ذكرته الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، فإن التخفيف من الهلوسة يعد "خطوة حاسمة نحو بناء الذكاء الاصطناعي العام المتوافق".

معنى هلوسة "الذكاء الاصطناعي"

حسب خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، فإن:

"الهلوسة" مصطلح يشير لتولد الذكاء الاصطناعي "نتائج غير صحيحة أو غير مدعومة بأي بيانات من العالم الحقيقي؛ بمعنى إعطاء أجوبة لا ركيزة لها".

يمكن أن تكون هذه "الهلوسة" عبارة عن أن "تشات جي بي تي" يعطي لمستخدميه محتوى أو أخبار أو معلومات خاطئة عن أشخاص أو أحداث دون الاستناد على حقائق، ومحتوى به "حقوق ملكية فكرية"، وفقا لحديثه.

على جانب آخر، يرى استشاري تقنية المعلومات، إسلام غانم، أن:

الأخطاء الناتجة عن معالجة "تشات جي بي تي" للمعلومات "غير شائعة ونادر حدوثها".

لكن وقوع تلك الأخطاء يسمى بـ"الهلوسة"، ووقتها يبدأ التطبيق بسرد معلومات خاطئة، وإعطاء مخرجات "غير صحيحة" لا تتماشي مع الواقع أو لا معنى لها في السياق العام، وفقا لحديثه.

ولفت برنامج "تشات جي بي تي" النظر إليه بقوة منذ ظهر قبل عام؛ لقدرته على محاكاة وإنشاء الأصوات بإتقان، وكتابة المقالات والرسائل والترجمة في ثوانٍ، لكن أيضا ينتج عنه معلومات مضللة، وقد يشوه الأشخاص، نتيجة لـ"الهلوسة".

كيف تحدث هذه الهلوسة؟

تحدث "الهلوسة"، نتيجة عدم تغطية البيانات التي تم تدريب النظام عليها لـ"إجابات دقيقة لأسئلة معينة"، ووقتها يقوم النظام باختلاق وتكوين إجابات لا تكون صحيحة، وهذه إحدى المشكلات الكبرى التي تواجهها تلك الأنظمة حاليا، وفق خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أنس النجداوي.

ويتفق معه الدحداح الذي يؤكد أن "الذكاء الاصطناعي" وليد برمجه الإنسان، ويعمل حسب البيانات والمعطيات التي يبرمجه بها البشر؛ وبالتالي فنقص تلك المعطيات يتسبب في "الهلوسة".

هل يمكن وقف "الهلوسة"؟