العالم اليوم - فيديو لراغب علامة.. نفذ طلب نانسي بيلوسي "الخاص"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لراغب علامة.. نفذ طلب نانسي بيلوسي "الخاص" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 02:17 مساءً - أشار الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، إلى "طلب خاص" وصله من رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله في الأردن.

وعلى حسابه، أشار علامة إلى أن بيلوسي طلبت سماع أغنية "نفرح بالحسين" التي أحيا بها المطرب اللبناني حفل الزفاف.

وظهر علامة وهو يغني الأغنية لبيلوسي، بينما تفاعلت الأخيرة بالكلمات والألحان.

وعلق علامة عبر حسابه على الفيديو: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".

وأضاف علامة: "أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاءك شرفا عظيما".

وكانت بيلوسي من بين الحضور لحفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، الخميس الماضي.