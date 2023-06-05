الرئيس الموريتانى: يجب إسكات صوت السلاح فى عموم الوطن العربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الغزاونى فى كلمته خلال جلسة للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية، أنه لا غنى للدول العربية عن الانتصار على الإرهاب والتطرف، مشددا على ضرورة إسكات صوت السلاح فى عموم الوطن العربى.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الغزوانى، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن بلاده تدعم حل أى خلافات عربية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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