الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للنظر فى خطط التسوية السلمية مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس"، قال نائب وزير، فى تصريحات إعلامية: "روسيا تدرس كل المقترحات التى نتلقاها بشأن تسوية النزاع الأوكرانى، وسننظر فيها إذا قُدِمَت رسمى".

وأعرب الدبلوماسى الروسى عن ترحيب موسكو بجهود التسوية التى تقترحها جميع الدول، مضيفا أن أحدث مبادرة كانت من إندونيسيا، وكما هو الحال فى المبادرة الصينية، فإنها تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار.

وأردف رودنكو قائلا إن المقترح الإندونيسى قوبل أيضا بالرفض من أوكرانيا، مضيفا أن "كييف مستعدة فقط لمناقشة تلك المبادرات التى يقودها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وهو ما تعتبره روسيا أمرا سخيفا، كما تصر موسكو على أن انضمام المناطق الأربع الجديدة إلى روسيا غير مطروح للنقاش".

وكان وزير الدفاع الإندونيسى برابوو سوبيانتو قد اقترح سابقًا خطة تسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا، التى تضمنت وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن عدة دول حول العالم تقدمت بمقترحات لتسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا، منها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وفرنسا والفاتيكان.

وردا على سؤال من وكالة تاس حول العقوبات ضد موسكو، أشار نائب وزير الخارجية الروسى إلى أن الحكومة تدرس "اتخاذ خطوات انتقامية على المجموعة الجديدة من العقوبات ضد روسيا التى فرضتها طوكيو، ولن تسمح لها بالمرور دون رد فعل".

وقال رودنكو: "فى الواقع، فى نهاية مايو، تم نشر حزمة جديدة من العقوبات، التى تلقيناها بشكل سلبى للغاية بالطبع. نحن ندرس حاليًا اتخاذ خطوات انتقامية، ولن يبقَ هذا دون رد فعل".

ووسعت الحكومة اليابانية العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تمت إضافة 24 فردًا و 78 كيانًا إلى قائمة العقوبات.

وتنص العقوبات على أنه إذا تم العثور على أى أصول من هؤلاء الأفراد فى اليابان، فسيتم مصادرتها.

وقررت اليابان أيضًا فرض قيود على الصادرات على 80 كيانًا روسيًا.