أمين عام الناتو: تدمير سد نوفا كاخوفكا عمل شائن ويسبب أضرارا بيئية بالغة

جدة - نرمين السيد - وانهار سد مدينة نوفا كاخوفكا الضخم فى جنوب خيرسون جراء تعرضه لتفجير، ما أدى إلى فيضانات غمرت القرى المجاورة كليًا وجزئيًا، فيما أعلن الجانبين الروسى والأوكرانى عن عمليات إجلاء واسعة فى تلك المناطق، وسط مخاوف من تأثير نقصان منسوب المياه على محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا. بينما لازالت روسيا وأوكرانيا تتراشقان الاتهامات فيما بينهما بشأن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

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