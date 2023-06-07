عاجل.. جريفيث: 40 بلدة غمرتها المياه فى خيرسون جراء تفجير سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن 40 بلدة غمرتها المياه فى خيرسون جراء تفجير سد كاخوفكا، مشيرا إلى أن هناك عواقب وخيمة من الكارثة الناجمة عن تفجير سد كاخوفكا.





وأضاف جريفيث، فى كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى لمناقشة الوضع فى أوكرانيا، أن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا يتدهور بسبب تفجير سد كاخوفكا. وتابع "سنعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من انفجار سد كاخوفكا، وسنحدد حجم كارثة انفجار سد كاخوفكا خلال الأيام المقبلة". وأوضح جريفيث أن 30% من الأراضى الأوكرانية توجد بها ألغام، مشيرا إلى أن تفجير سد كاخوفكا قد يؤثر على محطة زابوريجيا النووية.

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