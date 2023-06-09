العالم اليوم - بقايا جثمان بلا وجه.. ماذا فعل "قرش الغردقة" بالشاب الروسي؟

انتم الان تتابعون خبر بقايا جثمان بلا وجه.. ماذا فعل "قرش الغردقة" بالشاب الروسي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 05:25 مساءً - كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر إسماعيل العربي، أن جثمان الشاب الروسي الذي هاجمته سمكة قرش في الغردقة شرقي مصر، الخميس، وصل للمشرحة "مشوها ومنقوصا من أجزاء كثيرة".

وأوضح العربي في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أنه "حسب البيانات المسجلة لدى مديرية الصحة في البحر الأحمر، فإن الجثة وصلت لمشرحة مستشفى الغردقة العام أجزاء متفرقة، وحتى الوجه مشوه الملامح ويصعب التعرف عليه والرأس متهتك تماما".

وتابع أن "أجزاء كثيرة كانت ناقصة من الجثة خاصة من النصف العلوي"، مشيرا إلى أن الجثة حاليا تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي الذي يجري التشريح اللازم لها، ضمن سير التحقيقات.

وأشار المسؤول إلى أنه "لن يتم تسليم جثة المتوفي لذويه إلا بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته، التي تخدم سير التحقيقات في الواقعة".

ومن جهة أخرى، كشف مصدر في مستشفى الغردقة العام لموقع "دوت الخليج" أن سمكة القرش التهمت القفص الصدري للسائح، وأجزاء من منطقة البطن والذراعين، وشوهت الوجه.

وكذلك نقلت وسائل إعلام محلية أن السمكة شطرت جسد السائح الروسي إلى نصفين.

وكان شيخ الصيادين بالغردقة غريب صالح، قد صرح لموقع "دوت الخليج"، قائلا إن سمكة القرش قبيل عملية اصطيادها لفظت جزءا من جثة السائح قرب الشاطئ.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ البحر الأحمر قرر، اعتبارا من الجمعة: