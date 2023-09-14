العالم اليوم - بوتين يقبل دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 04:19 صباحاً - أعلنت بيونغيانغ، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبِل دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجهها له الزعيم كيم جونغ أون، خلال القمة التي جمعتهما في روسيا، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنه "في ختام القمة دعا كيم جونغ أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) في الوقت الذي يجده مناسبا". وأكدت الوكالة أن الرئيس الروسي "قبِل الدعوة بكل سرور، وجدد التأكيد على رغبته الراسخة بالمضي قدما في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". تصريحات الزعيمين في ختام القمة قال كيم لبوتين إنه واثق من أن موسكو ستحقق "نصرا كبيرا" على أعدائها، مشيدا بالجيش الروسي "البطل".

أشاد بوتين بـ"تعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلا بين البلدين".

قال للصحفيين في وقت لاحق إنه يرى "إمكانات" للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ بسبب برامجها النووية والبالستية.

تطرق إلى إمكانية أن تقدم موسكو لبيونغيانغ يد المساعدة في تصنيع أقمار اصطناعية، بعد أن فشلت كوريا الشمالية مرتين مؤخرا في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره.

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