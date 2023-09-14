العالم اليوم - النفط يرتفع وسط آمال انتعاش الطلب ومخاوف شح المعروض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 88.71 دولار.

وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر أمس الأربعاء قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.

وارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.