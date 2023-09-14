العالم اليوم - قناة بنما تواصل خفض عمليات العبور مع استمرار موجة الجفاف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - قررت قناة بنما مواصلة خفض عمليات العبور اليومية مع استمرار موجة الجفاف.

وقالت إدارة القناة، في بيان، الخميس، إنه تقرر خفض العمليات اليومية إلى الحد الأدنى مع استمرار موجة الجفاف هذا العام، للحفاظ على توازن مياه القناة وتفادي تداعيات بيئية ولوجستية غير مرغوب فيها.

وتنتظر أعداد كبيرة من السفن المرور عبر القناة العابرة للمحيطات، والتي تشغل نحو 5 بالمئة من إجمالي العمليات التجارية العالمية.

وبدأت القناة الدولية في الحد من عدد السفن وتصاريح المرور اليومية هذا العام لتوفير المياه، إذ يُسمح حاليا لما يصل إلى 32 سفينة بالعبور يوميا، مقارنة بـ 36 سفينة في الوضع الطبيعي.

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، كانت 116 سفينة تنتظر المرور عبر قناة بنما، مقارنة بأكثر من 160 في بداية أغسطس الماضي.

وبلغ الحد الأقصى لوقت الانتظار 14 يوما، مقارنة بـ 21 يوما قبل شهر، وفقا للبيانات الرسمية.