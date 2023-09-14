العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" تفتح على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية مهمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم الخميس، إذ لم تؤثر بيانات اقتصادية جرى نشرها على التوقعات بأن يكون هناك وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو عام 1999. تحركات الأسهم صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 111.97 نقطة أو بنسبة 0.32 بالمئة عند الفتح إلى 34687.50 نقطة. وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 20.34 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى 4487.78 نقطة. كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 76.17 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى 13889.76 نقطة عند الفتح.

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