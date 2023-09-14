العالم اليوم - "جونسون آند جونسون" تغير شعارها بعد أكثر من 130 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - جرت العادة أن تعلن شركة "جونسون ند جونسون" عن منتج جديد، غير أن عملاق منتجات الرعاية الصحية أعلن، الخميس، عن تغيير شعاره الشهير الذي يستخدمه منذ العام 1887، ليبدو في شكل عصري يعكس تركيزه الشديد على الأدوية والأجهزة الطبية.

الشعار أو النص الأصلي، المبني على توقيع المؤسس المشارك للشركة جيمس وود جونسون، سيظل موجودا لفترة فقط على المنتجات الاستهلاكية مثل شامبو الأطفال من "كنفيو"، وهي شركة جديدة انفصلت مؤخرا عن "جونسون آند جونسون".

أما الشركة الأميركية نفسها فباتت تركز بشكل أكبر على الأدوية والأجهزة الطبية.

وفي السياق، قالت فانيسا برودهيرست، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، إن المظهر الجديد للشعار، الذي يتضمن درجة مختلفة من اللون الأحمر، يهدف إلى الاعتراف بتحول "جونسون آند جونسون" إلى "شركة رعاية صحية خالصة".

وكان الشعار القديم "أحد شعارات الشركات الأطول استخداما في العالم"، حسبما أعلنت "جونسون آند جونسون" في منشور على موقعها الإلكتروني عام 2017.

ولكنه بدا قديما في عصر الرسائل النصية والرموز التعبيرية.

ولاحظت مستشارة التسويق، لورا ريس، أن العديد من الأطفال لم يعودوا يتعلمون الكتابة بخط متصل في المدارس.

وقالت إن الناس ربما يعرفون التوقيع، لكنهم قد لا يستطيعون قراءته بالضرورة.

وأضافت ريس، التي لم تشارك في عملية التغيير، أن الشعار الجديد يبدو أسهل وأنه يجذب الانتباه.