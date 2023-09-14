العالم اليوم - أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة في أميركا

انتم الان تتابعون خبر أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب هذا الأسبوع.