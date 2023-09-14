العالم اليوم - النفط يرتفع لأعلى مستوى في 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88 بالمئة إلى 93.62 دولار بحلول الساعة 1524 بتوقيت غرينتش. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.57 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.09 دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع. وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.

ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.